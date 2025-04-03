Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 7
Новая большая резиденция с отелями и гаванями для яхт в самом центре Стамбула, Турция Предл…
$613,440
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kemankes Karamustafa Pasa Mahallesi, Турция

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов