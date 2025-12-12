Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Карасу
  4. Жилая

Купить жилую недвижимость в Карасу, Турция

1 объект найдено
Квартира в , Турция
Квартира
, Турция
Площадь 711 м²
$2,28 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти