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Квартиры с террасой в Karadenizliler Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Karadenizliler Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Karadenizliler Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, …
$170,780
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Параметры недвижимости в Karadenizliler Mahallesi, Турция

с садом
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