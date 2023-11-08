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Жильё в Karadenizliler Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Karadenizliler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Karadenizliler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, …
€169,157

Параметры недвижимости в Karadenizliler Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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