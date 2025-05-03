Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Измит
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Измите, Турция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в , Турция
Вилла 6 комнат
, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 227 м²
Этаж 1
Виллы в районе Акмеше - город Коджаэли. На благоустроенной территории распланировано 24 2-х …
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти