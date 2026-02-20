Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Турция
  3. Измир
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Измире, Турция

2 объекта найдено
Студия 1 комната в Konak, Турция
Студия 1 комната
Konak, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 3/4
Инвестиционный проект 4★ отеля под управлением Wyndham в Измире Уникальная возможность до…
$35,000
Агентство
Hotel Invest
Языки общения
English, Русский, Français
Студия 1 комната в Naldoken Mahallesi, Турция
Студия 1 комната
Naldoken Mahallesi, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Отельные номера в Рэдиссон Выкуп номера возможен как со стороны руководителя, так и долям…
$37,500
