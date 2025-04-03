Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Ikizdere
  4. Жилая

Купить жилую недвижимость в Ikizdere, Турция

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Ikizdere, Турция
Квартира 1 комната
Ikizdere, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Побег в отреставрированный оазис в самом сердце Алании Основные характеристики: Отрест…
$83,566
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ikizdere, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов