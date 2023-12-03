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Продажа новостроек в Huzur Mahallesi

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Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Huzur Mahallesi, Турция
от
€234,047
Площадь 130–145 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
В месте Нарлидере вы окажетесь в лесах Балчовы и поверните лицо к знаменитому виду залива Измир. Одной из сторон будет торговый центр İstinye Park и Agora, а другой - популярные курорты Эгейского моря, такие как Сеферихисар, Урла и Чешме. Короче говоря, он намеревается окружить вас счастьем силой, которую он получает от своего местоположения и социальных приключений проекта.   Проект Narlıdere расположен на 11 акрах земли, 5 тысяч квадратных метров ландшафтной площади, и имеет социальные объекты, такие как крытая и открытая парковка, крытый и открытый бассейны, фитнес-центр, турецкая баня, сауна, баскетбольная площадка, теннисный корт и детские игровые площадки. И проект также близок к Экономическому университету. 
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