Huzur Mahallesi, Турция

от €234,047

130–145 м² 2

Сдача в: 2024

В месте Нарлидере вы окажетесь в лесах Балчовы и поверните лицо к знаменитому виду залива Измир. Одной из сторон будет торговый центр İstinye Park и Agora, а другой - популярные курорты Эгейского моря, такие как Сеферихисар, Урла и Чешме. Короче говоря, он намеревается окружить вас счастьем силой, которую он получает от своего местоположения и социальных приключений проекта. Проект Narlıdere расположен на 11 акрах земли, 5 тысяч квадратных метров ландшафтной площади, и имеет социальные объекты, такие как крытая и открытая парковка, крытый и открытый бассейны, фитнес-центр, турецкая баня, сауна, баскетбольная площадка, теннисный корт и детские игровые площадки. И проект также близок к Экономическому университету.