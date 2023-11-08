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Жильё в Hueseyinaga Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Hueseyinaga Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Hueseyinaga Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Многофункциональный проект в Таксиме Это многофункциональный проект по обновлению города …
€285,797

Параметры недвижимости в Hueseyinaga Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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