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Продажа новостроек в Harbiye Mahallesi

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Многоквартирный жилой дом Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Harbiye Mahallesi, Турция
от
€488,946
Агентство: Binaa Investment
Почему это свойство 时 音؟ Проект расположен в районе Нисанаси в Сисли, в центре Стамбула, одного из самых престижных регионов. Среда, богатая больницами и модными магазинами от самых известных международных и местных брендов. Жизнь комфорта и роскоши ждет вас в роскошных апартаментах с современной мебелью, которые оборудованы для легендарного гостиничного обслуживания. Титулы готовы. Проект также отвечает условиям турецкого гражданства.
Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией метро, в центре Стамбула, Турция
Harbiye Mahallesi, Турция
от
€1,06 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с большими садам, террасами, живописным видом на Босфор, город и зеленые окрестности. Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым бассейном, зонами отдыха, пешеходными дорожками, тренажерным залом, турецкой баней и парной, подземной парковкой, зелеными зонами, детской площадкой. Окончание строительства - 1 декабря 2024 года. Расположение и объекты поблизости Автобусная остановка - 100 метров Станция метро - 750 метров Автомагистраль Е-5 - 2,5 км Автомагистраль ТЕМ - 11 км Парки - 50 метров Больница - 350 метров Торговый центр - 800 метров
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