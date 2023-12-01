Harbiye Mahallesi, Турция

от €488,946

Почему это свойство 时 音؟ Проект расположен в районе Нисанаси в Сисли, в центре Стамбула, одного из самых престижных регионов. Среда, богатая больницами и модными магазинами от самых известных международных и местных брендов. Жизнь комфорта и роскоши ждет вас в роскошных апартаментах с современной мебелью, которые оборудованы для легендарного гостиничного обслуживания. Титулы готовы. Проект также отвечает условиям турецкого гражданства.