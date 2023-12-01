Почему это свойство 时 音؟
Проект расположен в районе Нисанаси в Сисли, в центре Стамбула, одного из самых престижных регионов.
Среда, богатая больницами и модными магазинами от самых известных международных и местных брендов.
Жизнь комфорта и роскоши ждет вас в роскошных апартаментах с современной мебелью, которые оборудованы для легендарного гостиничного обслуживания.
Титулы готовы. Проект также отвечает условиям турецкого гражданства.
Предлагаются апартаменты с большими садам, террасами, живописным видом на Босфор, город и зеленые окрестности.
Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытым бассейном, зонами отдыха, пешеходными дорожками, тренажерным залом, турецкой баней и парной, подземной парковкой, зелеными зонами, детской площадкой.
Окончание строительства - 1 декабря 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Автобусная остановка - 100 метров
Станция метро - 750 метров
Автомагистраль Е-5 - 2,5 км
Автомагистраль ТЕМ - 11 км
Парки - 50 метров
Больница - 350 метров
Торговый центр - 800 метров