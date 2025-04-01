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Квартиры с садом в Harbiye Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Harbiye Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Harbiye Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией мет…
$550,563
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Параметры недвижимости в Harbiye Mahallesi, Турция

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
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