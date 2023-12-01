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Квартиры в Harbiye Mahallesi, Турция

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4 объекта найдено
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Harbiye Mahallesi, Турция
Квартира 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Harbiye Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
 
€400
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Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Harbiye Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Harbiye Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Новые апартаменты с живописным видом в охраняемой резиденции, рядом с парками и станцией мет…
€529,243
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Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом в Harbiye Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с видом на море, с гаражом
Harbiye Mahallesi, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Would you like to live a pleasant life by making a reliable investment in your future in Ist…
Цена по запросу
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Квартира в Harbiye Mahallesi, Турция
Квартира
Harbiye Mahallesi, Турция
Почему это свойство 时 音؟ Проект расположен в районе Нисанаси в Сисли, в центре Стамбула, …
€434,180
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Агентство
Binaa Investment
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Harbiye Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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