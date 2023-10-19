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Продажа новостроек в Goektuerk Merkez Mahallesi

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Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая зеленая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, рядом с лесом, Стамбул, Турция
Дубай, ОАЭ
от
€437,575
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные комфортабельные квартиры с красивыми террасами и видом на лес. Резиденция располагает открытыми спортивными площадками, бассейном с подогревом, ухоженными садами, круглосуточной охраной, подземным гаражом, хамамом и сауной, тренажерным залом. окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в экологичном районе, в пешей доступности от леса, в двух шагах от школ и медицинских центров. Аэропорт Стамбула - 10 минут Кольцевая автодорога - 10 минут Левент - 15 минут Маслак - 15 минут Аэропорт - 13 минут Станция метро - 10 минут ходьбы Торговый центр - 15 минут
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Дубай, ОАЭ
от
€511,772
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами, балконами и террасами. Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, бассейном, фитнес-центром, турецкой баней, сауной и парной, крытыми и открытыми детскими площадками. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в окружении леса и рядом с выездом на автомагистраль, в 4 минутах ходьбы от остановки общественного транспорта и станции метро, в 15 минутах езды от аэропорта, в 20 минутах от районов Маслак и Левент, в 5 минутах от гольф-клуба.
Жилой комплекс Luxury Comfort Göktürk Residence Villa
Жилой комплекс Luxury Comfort Göktürk Residence Villa
Дубай, ОАЭ
от
€650,031
Площадь 108 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Property Advisor Turkey
ЧУВСТВУЙТЕ КАЧЕСТВО, ПОРОДИТЕ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ БЕЛГРАДНЫХ ЛЕСОВ, ЖИВУ В НИЗКОЙ МАГАЗИОННОЙ АРХИТЕКТУРЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЖИЗНЬЮ С ВАШЕЙ СЕМЬЕЙ   СЕМЕЙНАЯ КОНЦЕПЦИЯ УДАЛЕННЫЕ ВХОДНЫЕ ВИЛЛЫ ТЕРРАСЫ И САДЫ С БОЛЬШОЙ ОБЛАСТЬЮ ЛЕТКИ С ЧАСТНЫМ ЭЛЕВТОРОМ
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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Дубай, ОАЭ
от
€177,884
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом. Резиденция располагает зеленой зоной с пешеходными дорожками, фитнес-центром, бассейном. Окончание строительства - июнь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухня Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с историческим центром района Эюпсултан и бухтой Золотой Рог. Станция метро - 5 минут Таксим - 15 минут Аэропорт Стамбула - 15 минут Университеты - 5 минут
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и детскими площадками рядом с лесом и озером, Стамбул, Турция
Дубай, ОАЭ
от
€624,971
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на лес и реку. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детскими площадками, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, сауной. Окончание строительства - март 2025 года. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 15 минут Станция метро - 5 минут Автобусная остановка - 1 минута Автомагистраль ТЕМ - 10 минут Белградский лес - 1 минута
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