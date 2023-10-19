Предлагаются просторные комфортабельные квартиры с красивыми террасами и видом на лес.
Резиденция располагает открытыми спортивными площадками, бассейном с подогревом, ухоженными садами, круглосуточной охраной, подземным гаражом, хамамом и сауной, тренажерным залом.
окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в экологичном районе, в пешей доступности от леса, в двух шагах от школ и медицинских центров.
Аэропорт Стамбула - 10 минут
Кольцевая автодорога - 10 минут
Левент - 15 минут
Маслак - 15 минут
Аэропорт - 13 минут
Станция метро - 10 минут ходьбы
Торговый центр - 15 минут
Предлагаются квартиры с парковочными местами, балконами и террасами.
Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, бассейном, фитнес-центром, турецкой баней, сауной и парной, крытыми и открытыми детскими площадками.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в окружении леса и рядом с выездом на автомагистраль, в 4 минутах ходьбы от остановки общественного транспорта и станции метро, в 15 минутах езды от аэропорта, в 20 минутах от районов Маслак и Левент, в 5 минутах от гольф-клуба.
ЧУВСТВУЙТЕ КАЧЕСТВО, ПОРОДИТЕ ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ БЕЛГРАДНЫХ ЛЕСОВ, ЖИВУ В НИЗКОЙ МАГАЗИОННОЙ АРХИТЕКТУРЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЖИЗНЬЮ С ВАШЕЙ СЕМЬЕЙ
СЕМЕЙНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
УДАЛЕННЫЕ ВХОДНЫЕ ВИЛЛЫ
ТЕРРАСЫ И САДЫ С БОЛЬШОЙ ОБЛАСТЬЮ
ЛЕТКИ С ЧАСТНЫМ ЭЛЕВТОРОМ
Предлагаются апартаменты с панорамным видом.
Резиденция располагает зеленой зоной с пешеходными дорожками, фитнес-центром, бассейном.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Встроенная кухня
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с историческим центром района Эюпсултан и бухтой Золотой Рог.
Станция метро - 5 минут
Таксим - 15 минут
Аэропорт Стамбула - 15 минут
Университеты - 5 минут
Предлагаются квартиры с видом на лес и реку.
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, детскими площадками, фитнес-центром, студиями йоги и пилатеса, сауной.
Окончание строительства - март 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 15 минут
Станция метро - 5 минут
Автобусная остановка - 1 минута
Автомагистраль ТЕМ - 10 минут
Белградский лес - 1 минута