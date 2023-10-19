Дубай, ОАЭ

от €511,772

Предлагаются квартиры с парковочными местами, балконами и террасами. Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, бассейном, фитнес-центром, турецкой баней, сауной и парной, крытыми и открытыми детскими площадками. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в окружении леса и рядом с выездом на автомагистраль, в 4 минутах ходьбы от остановки общественного транспорта и станции метро, в 15 минутах езды от аэропорта, в 20 минутах от районов Маслак и Левент, в 5 минутах от гольф-клуба.