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Пентхаусы с видом на море в Газипаше, Турция

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Газипаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартиры в благоустроенном комплексе в Газипаше, Анталия Стильные квартиры расположены в Газ…
$220 141
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Пентхаус 4 комнаты в Газипаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Квартиры в благоустроенном комплексе в Газипаше, Анталия Стильные квартиры расположены в Газ…
$262 073
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Пентхаус 3 комнаты в Газипаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 7
Квартиры рядом с морем в благоустроенном комплексе в Анталии, Газипаша Газипаша является одн…
$124 914
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