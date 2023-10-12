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Пентхаусы с видом на море в Gazipasa, Турция

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13 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 8
Шикарные Квартиры в Стильном Проекте в Газипаша, Пазарджи Квартиры на продажу расположены в …
€197,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 8
Стильные Квартиры в Анталии, Газипаша, Подходящие для Инвестиций. Квартиры с современным диз…
€247,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 8
Стильные Квартиры в Анталии, Газипаша, Подходящие для Инвестиций. Квартиры с современным диз…
€228,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Недвижимость в Проекте с Богатой Инфраструктурой в Газипаше. 5-этажный проект в Газипаше, Ан…
€272,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 7
Шикарные Квартиры в Роскошном Комплексе Рядом с Морем в Газипаше, Аланья Роскошные квартиры …
€250,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Квартиры в Комплексе со Множеством Удобств в Газипаше, Анталия Предлагаемые квартиры находят…
€255,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартиры в Комплексе со Множеством Удобств в Газипаше, Анталия Предлагаемые квартиры находят…
€215,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Комплексе с Видом на Море и Природу в Газипаше, Анталия Квартиры расположены в ра…
€249,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 6
Стильные Квартиры в Комплексе в Шаговой Доступности от Моря в Газипаше Стильные квартиры рас…
€210,000
Пентхаус 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Пентхаус 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры с Видом на Море в Анталии, Газипаша Новые квартиры расположены в Газипаше. Эт…
€550,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры с Видом на Море в Анталии, Газипаша Новые квартиры расположены в Газипаше. Эт…
€250,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 5
Элитные Квартиры в Комплексе с Бассейном в Газипаше в Районе Пазарджи Газипаша – город, расп…
€231,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 9
Новая Недвижимость с Видом на Море и Природу в Газипаше, Анталия Предлагаемые квартиры наход…
€400,000

Параметры недвижимости в Gazipasa, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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