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Квартиры с бассейном в Fevzi Cakmak Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира в Fevzi Cakmak Mahallesi, Турция
Квартира
Fevzi Cakmak Mahallesi, Турция
Площадь 70 м²
Жилой комплекс от известного застройщика имеет высокие инвестиционные показатели т.к. будет …
$58,890
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Параметры недвижимости в Fevzi Cakmak Mahallesi, Турция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов