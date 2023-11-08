Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Fevzi Cakmak Mahallesi

Жильё в Fevzi Cakmak Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Fevzi Cakmak Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Fevzi Cakmak Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Жилой комплекс от известного застройщика имеет высокие инвестиционные показатели т.к. будет …
€53,000

Параметры недвижимости в Fevzi Cakmak Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти