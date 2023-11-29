Evliya Celebi Mahallesi, Турция

от €369,865

Новый проект реновации включает 9 зданий. В одном из них будет отель, в остальных — квартиры, офисы и магазины. Для жильцов квартир работает отельный сервис: уборка, химчистка и консьерж. В здании есть бассейн, тренажёрный зал, кинозал, спа-зона. Преимущества Подходит для получения гражданства. Расположение и объекты поблизости Проект находится в культурном центре Стамбула, в 5 минутах ходьбы (300 м) от площади Таксим и проспекта Истикляль — район Бешикташ. Недвижимость находится в 300 метрах станции метро, рядом с магазинами, музеями и галереями, в 38 км от аэропорта Стамбула.