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Продажа новостроек в Evliya Celebi Mahallesi

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Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция в престижном районе Стамбула, Турция
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
от
€211,030
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные квартиры. Резиденция располагает консьерж-сервисом и парковкой. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Смарт-ТВ Оборудованная кухня Расположение и объекты поблизости Автомагистраль Е-5 - 1 км Станция метро - 2,3 км Аэропорт - 35 км
Жилой комплекс Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Проект реновации Taksim 360 для получения гражданства в культурном центре Стамбула, Турция
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
от
€369,865
Агентство: TRANIO
Новый проект реновации включает 9 зданий. В одном из них будет отель, в остальных — квартиры, офисы и магазины. Для жильцов квартир работает отельный сервис: уборка, химчистка и консьерж. В здании есть бассейн, тренажёрный зал, кинозал, спа-зона. Преимущества Подходит для получения гражданства. Расположение и объекты поблизости Проект находится в культурном центре Стамбула, в 5 минутах ходьбы (300 м) от площади Таксим и проспекта Истикляль — район Бешикташ. Недвижимость находится в 300 метрах станции метро, рядом с магазинами, музеями и галереями, в 38 км от аэропорта Стамбула.
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Просторные светлые апартаменты с широкими балконами в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
от
€655,000
Агентство: TRANIO
Престижный проект с легким доступом к художественным галереям, развлекательным центрам, историческим достопримечательностям, культурным местам и важным точкам города. Просторные светлые апартаменты с широкими балконами и продуманным до мелочей дизайном. В жилом комплексе есть бассейн, тренажерный зал, кинозал, СПА-зона, услуги по уборке, консьерж, химчистка, услуги по бронированию туров, кафе, ночной клуб, танцевальные классы, залы для VIP вечеринок, парикмахерская, услуги по уходу за домашними животными, услуги трансфера в аэропорт. Расположение и объекты поблизости Площадь Таксим (метро): 1,2 км / 3 мин. Проспект Истикляль: 1,2 км / 3 мин. Галатская башня: 4 мин. Большой базар: 5,8 мин. / 7 мин. Каракёй: 2,1 км / 6 мин. Нишанташи: 4 км / 7 мин. Музей Святой Софии: 7 км / 9 мин. Дворец Топкапы: 7,3 км / 9 мин. Сити Молл: 3,7 км / 8 мин. Zorlu Mall: 7 км / 10 мин. Торговый центр Джевахир: 2,9 км /12 мин.
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Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с гаражом и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
Evliya Celebi Mahallesi, Турция
от
€308,323
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает спортивными залами и открытыми спортивными площадками, гаражом, круглосуточной охраной и консьерж-сервисом. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Технология "умный дом" Кондиционеры Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от торгового центра, ресторанов, двух 5-звездочных отелей, музеев, парков и остановок общественного транспорта. Автомагистраль Е-5 - 1 км Станция метро - 2,3 км Аэропорт - 35 км
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