Evliya Celebi Mahallesi, Турция
Престижный проект с легким доступом к художественным галереям, развлекательным центрам, историческим достопримечательностям, культурным местам и важным точкам города.
Просторные светлые апартаменты с широкими балконами и продуманным до мелочей дизайном.
В жилом комплексе есть бассейн, тренажерный зал, кинозал, СПА-зона, услуги по уборке, консьерж, химчистка, услуги по бронированию туров, кафе, ночной клуб, танцевальные классы, залы для VIP вечеринок, парикмахерская, услуги по уходу за домашними животными, услуги трансфера в аэропорт.
Расположение и объекты поблизости
Площадь Таксим (метро): 1,2 км / 3 мин.
Проспект Истикляль: 1,2 км / 3 мин.
Галатская башня: 4 мин.
Большой базар: 5,8 мин. / 7 мин.
Каракёй: 2,1 км / 6 мин.
Нишанташи: 4 км / 7 мин.
Музей Святой Софии: 7 км / 9 мин.
Дворец Топкапы: 7,3 км / 9 мин.
Сити Молл: 3,7 км / 8 мин.
Zorlu Mall: 7 км / 10 мин.
Торговый центр Джевахир: 2,9 км /12 мин.