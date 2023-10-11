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Дома в Dalaman, Турция

3 объекта найдено
Дом 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Dalaman, Турция
Дом 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Dalaman, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
«Умные» Виллы в Комплексе на Лоне Природы в Даламане, Турция, Рядом с Аэропортом Роскошные в…
€283,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Dalaman, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Dalaman, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Роскошные Виллы в Выгодном Месте на Мугле, Даламан Даламан выгодно расположен между такими п…
€291,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с c ремонтом в Dalaman, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером, с c ремонтом
Dalaman, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 1/2
Стильные Дома с 4 Спальнями в Спокойном Месте в Даламане, Мугла Даламан известен своими лече…
€291,000

Параметры недвижимости в Dalaman, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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