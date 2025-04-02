Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Cumhuriyet Mahallesi
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Cumhuriyet Mahallesi, Турция

Вилла Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cumhuriyet Mahallesi, Турция
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cumhuriyet Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 620 м²
Количество этажей 2
Ceshme Dalyan project is located in the Dalyan region of Cesme. 8 villas designed in the pro…
$1,30 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cumhuriyet Mahallesi, Турция
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cumhuriyet Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 620 м²
Ceshme Dalyan project is located in the Dalyan region of Cesme. 8 villas designed in the pro…
$1,30 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cumhuriyet Mahallesi, Турция
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cumhuriyet Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 660 м²
Ceshme Dalyan project is located in the Dalyan region of Cesme. 8 villas designed in the pro…
$1,30 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Cumhuriyet Mahallesi, Турция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов