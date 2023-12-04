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Квартиры в Cukur Mahallesi, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cukur Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cukur Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 7
Великолепные Модернизированные Квартиры в Стамбуле. Великолепные квартиры расположены в Такс…
€1,38 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cukur Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cukur Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 7
Великолепные Модернизированные Квартиры в Стамбуле. Великолепные квартиры расположены в Такс…
€875,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cukur Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cukur Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 7
Великолепные Модернизированные Квартиры в Стамбуле. Великолепные квартиры расположены в Такс…
€591,000
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Параметры недвижимости в Cukur Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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