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Квартиры с гаражом в Celal Bayar Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Celal Bayar Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты
Celal Bayar Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 279 м²
The Project is located near the world-famous Çeşme bays, beaches and marinas. Folkart Boyalı…
$918,000
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Параметры недвижимости в Celal Bayar Mahallesi, Турция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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