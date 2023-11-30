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Квартиры в Celal Bayar Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Celal Bayar Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Celal Bayar Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 279 м²
The Project is located near the world-famous Çeşme bays, beaches and marinas. Folkart Boyalı…
€835,869
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Параметры недвижимости в Celal Bayar Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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