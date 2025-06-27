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Квартиры с бассейном в Чанаккале, Турция

Ayvacik
3
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2 объекта найдено
Квартира в Bahceli, Турция
Квартира
Bahceli, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Откройте для себя изысканные апартаменты на набережной для продажи в Эсентепе, Северный Кипр…
$192,980
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Квартира в Hurma, Турция
Квартира
Hurma, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в спокойном регионе Хурма Коньяалты, Анталия. Эти апартаме…
$218,555
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Параметры недвижимости в Чанаккале, Турция

с садом
Недорогая
Элитная
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