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Квартиры с садом в Чанаккале, Турция

Ayvacik
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5 объектов найдено
Квартира в Zerdalilik, Турция
Квартира
Zerdalilik, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Откройте для себя современную жизнь в центре Анталии с нашим эксклюзивным 3-блоковым комплек…
$224,368
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Квартира в Hurma, Турция
Квартира
Hurma, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в спокойном регионе Хурма Коньяалты, Анталия. Эти апартаме…
$218,555
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Квартира в Hurma, Турция
Квартира
Hurma, Турция
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Откройте для себя современную жизнь в популярном районе Хурма Коньяалты с этими стильно офор…
$480,124
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Квартира 1 спальня в Bahceli, Турция
Квартира 1 спальня
Bahceli, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Роскошные апартаменты с видом на горы и море в Бахчели, Гирне, Северный Кипр Расположенные в…
$145,316
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Квартира в Bahceli, Турция
Квартира
Bahceli, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Откройте для себя изысканные апартаменты на набережной для продажи в Эсентепе, Северный Кипр…
$192,980
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Параметры недвижимости в Чанаккале, Турция

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