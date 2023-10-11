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Дуплексы с видом на море в Бодрум, Турция

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7 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dagbelen, Турция
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Частные Виллы с Облицовкой из Камня в Бодруме, Ялыкавак. Отдельностоящие виллы из камня с па…
€1,24 млн
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Goeltuerkbuekue, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 314 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Море в Проекте с Частной Бухтой в Бодруме Квартиры в Бодруме р…
€2,93 млн
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Goeltuerkbuekue, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Море в Проекте с Частной Бухтой в Бодруме Квартиры в Бодруме р…
€2,75 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Goeltuerkbuekue, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 217 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Море в Проекте с Частной Бухтой в Бодруме Квартиры в Бодруме р…
€2,03 млн
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Goeltuerkbuekue, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Море в Проекте с Частной Бухтой в Бодруме Квартиры в Бодруме р…
€1,82 млн
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/3
Квартиры с Системой «Умный Дом» в Комплексе с Бассейном и Охраной в Гюмбете, Бодрум Роскошны…
€622,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Квартиры в Комплексе у Моря с Частным Пирсом в Уникальном Месте Бодрума Ялыкавак Апартаменты…
€1,10 млн

Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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