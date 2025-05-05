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Квартиры с гаражом в Башискеле, Турция

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Башискеле, Турция
Квартира 5 комнат
Башискеле, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 5/10
Sea View Four Bedrooms Apartment For Sale in Kocaeli Sea View Four Bedrooms Apartment For…
$145,000
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