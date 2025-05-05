Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Башискеле
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Башискеле, Турция

однокомнатные
3
двухкомнатные
4
трехкомнатные
3
четырехкомнатные
5
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Башискеле, Турция
Квартира 3 комнаты
Башискеле, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами, зелеными зонами и детскими площадками, Коджаэли, …
$170,780
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Servetiye Cami Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Servetiye Cami Mahallesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Количество этажей 5
Элитная резиденция с бассейнами и красивыми зелеными зонами, Коджаэли, Турция Резиденция ра…
$217,562
Оставить заявку
Квартира 9 комнат в Servetiye Cami Mahallesi, Турция
Квартира 9 комнат
Servetiye Cami Mahallesi, Турция
Число комнат 9
Количество спален 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция Каждая вилл…
$2,22 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти