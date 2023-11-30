Проект расположен в перспективном и развивающемся районе Бейоглу. Несмотря на центральное местоположение комплекса, атмосфера для жителей спокойная и тихая.
Спроектирован известным архитектором Ханом Тумертекином, лауреатом премии Ага Хана. Жилой комплекс сочетает в себе традиционный стиль и модернизм в архитектуре.
Предоплата - 50%, рассрочка на 18 месяцев.
Расположение и объекты поблизости
Расположен в исторической части города, в нескольких минутах ходьбы от проспекта Таксим и Галатапорта. Рядом находятся музеи, театры, школы, рестораны, бары, дизайнерские магазины и художественные галереи.
На расстоянии пешей прогулки от клуба Tomtom - культурного образовательного и развлекательного центра с рестораном во внутреннем дворике.
Проект - жилой комплекс с элегантной архитектурой в традиционном стиле и современным интерьером.
В проекте 20 различных квартир с 1-2 спальнями площадью от 64 м2 до 224 м2.
В каждой квартире есть гостиная и кухня открытой планировки с обеденной зоной, 1-2 спальни, 1-2 ванные комнаты. В некоторых квартирах есть балконы.
Удобства и оснащение в доме
В проекте также есть: служба безопасности с камерами 24/7, кладовая для каждой квартиры, зал для проведения специальных встреч, презентаций и просмотра фильмов, зоны отдыха, центральная система отопления и охлаждения.
Расположение и объекты поблизости
Исторический центр города Бейоглу в последние годы пользуется повышенным спросом на жилые помещения. Недалеко от комплекса можно найти сувенирные лавки, услуги по продажам туров, СПА-центры, бутики, дизайнерские магазины, рестораны, культурные и художественные центры.