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Продажа новостроек в Asmali Mescit Mahallesi

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Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, Бейоглу, Стамбул, Турция
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
от
€511,588
Агентство: TRANIO
Проект расположен в перспективном и развивающемся районе Бейоглу. Несмотря на центральное местоположение комплекса, атмосфера для жителей спокойная и тихая. Спроектирован известным архитектором Ханом Тумертекином, лауреатом премии Ага Хана. Жилой комплекс сочетает в себе традиционный стиль и модернизм в архитектуре. Предоплата - 50%, рассрочка на 18 месяцев. Расположение и объекты поблизости Расположен в исторической части города, в нескольких минутах ходьбы от проспекта Таксим и Галатапорта. Рядом находятся музеи, театры, школы, рестораны, бары, дизайнерские магазины и художественные галереи. На расстоянии пешей прогулки от клуба Tomtom - культурного образовательного и развлекательного центра с рестораном во внутреннем дворике.
Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
от
€617,000
Агентство: TRANIO
Проект - жилой комплекс с элегантной архитектурой в традиционном стиле и современным интерьером. В проекте 20 различных квартир с 1-2 спальнями площадью от 64 м2 до 224 м2. В каждой квартире есть гостиная и кухня открытой планировки с обеденной зоной, 1-2 спальни, 1-2 ванные комнаты. В некоторых квартирах есть балконы. Удобства и оснащение в доме В проекте также есть: служба безопасности с камерами 24/7, кладовая для каждой квартиры, зал для проведения специальных встреч, презентаций и просмотра фильмов, зоны отдыха, центральная система отопления и охлаждения. Расположение и объекты поблизости Исторический центр города Бейоглу в последние годы пользуется повышенным спросом на жилые помещения. Недалеко от комплекса можно найти сувенирные лавки, услуги по продажам туров, СПА-центры, бутики, дизайнерские магазины, рестораны, культурные и художественные центры.
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