Asmali Mescit Mahallesi, Турция

от €617,000

Проект - жилой комплекс с элегантной архитектурой в традиционном стиле и современным интерьером. В проекте 20 различных квартир с 1-2 спальнями площадью от 64 м2 до 224 м2. В каждой квартире есть гостиная и кухня открытой планировки с обеденной зоной, 1-2 спальни, 1-2 ванные комнаты. В некоторых квартирах есть балконы. Удобства и оснащение в доме В проекте также есть: служба безопасности с камерами 24/7, кладовая для каждой квартиры, зал для проведения специальных встреч, презентаций и просмотра фильмов, зоны отдыха, центральная система отопления и охлаждения. Расположение и объекты поблизости Исторический центр города Бейоглу в последние годы пользуется повышенным спросом на жилые помещения. Недалеко от комплекса можно найти сувенирные лавки, услуги по продажам туров, СПА-центры, бутики, дизайнерские магазины, рестораны, культурные и художественные центры.