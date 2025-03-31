Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Asmali Mescit Mahallesi
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Asmali Mescit Mahallesi, Турция

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, …
$677,739
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция …
$787,287
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Asmali Mescit Mahallesi, Турция

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов