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Квартиры в Asmali Mescit Mahallesi, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с тренажерным залом в Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с тренажерным залом
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс в исторической части города, рядом с культурными и художественными центрами, …
€651,494
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с детской площадкой, с Kuhnya amerikanskogo tipa в Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с детской площадкой, с Kuhnya amerikanskogo tipa
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 77 м²
Этаж 3/3
Роскошная квартира 1+1 в историческом центре в Beyoğlu Район: Стамбул, Беёглу, Томтом В Beyo…
€568,500
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с детской площадкой, с Kuhnya amerikanskogo tipa в Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с детской площадкой, с Kuhnya amerikanskogo tipa
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 132 м²
Этаж 3/3
Аутентичные апартаменты 2+1 в элитном комплексе в Beyoğlu Район: Стамбул, Беёглу, Томтом В B…
€697,400
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Квартира 5 комнат с парковкой, с детской площадкой, с Kuhnya amerikanskogo tipa в Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат с парковкой, с детской площадкой, с Kuhnya amerikanskogo tipa
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 231 м²
Этаж 3/3
Президентский пентхаус 4+1 для самых искушенных в Beyoğlu Район: Стамбул, Беёглу, Томтом В B…
€1,13 млн
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Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с тренажерным залом в Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с тренажерным залом
Asmali Mescit Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс с внутренним двориком, в исторической части города, Бейоглу, Стамбул, Турция …
€756,800
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Параметры недвижимости в Asmali Mescit Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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