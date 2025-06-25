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Квартиры с видом на горы в Altindag, Турция

двухкомнатные
3
трехкомнатные
6
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Altindag, Турция
Квартира 4 комнаты
Altindag, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 4
Квартиры по доступным ценам в Анкаре, Алтындаг. Готовые к заселению новые квартиры в Анкаре …
$126,292
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