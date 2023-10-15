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Квартиры с видом на горы в Alsancak Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Alsancak Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Alsancak Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2/24
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ г. Измир ! Проект состоит из 4 корпусов, и включ…
€337,693

Параметры недвижимости в Alsancak Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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