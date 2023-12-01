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Квартиры в Alsancak Mahallesi, Турция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Alsancak Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Alsancak Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2/24
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ г. Измир ! Проект состоит из 4 корпусов, и включ…
€325,639
в месяц
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Alsancak Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Alsancak Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 8/24
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ г. Измира с видом на Эгейское море!    Проект…
€259,214
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Языки общения: English, Русский, Türkçe

Параметры недвижимости в Alsancak Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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