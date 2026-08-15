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Пентхаусы с видом на горы в Аланье, Турция

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25 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$303,151
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$285,661
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Пентхаус 5 комнат в Испатлы, Турция
Пентхаус 5 комнат
Испатлы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Меблированная квартира в Аланье, Демирташ, с видом на море и город Квартира на продажу в Ала…
$171,582
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It Is RealtyIt Is Realty
Пентхаус 5 комнат в Оба, Турция
Пентхаус 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 4/4
Пентхаус был приобретен его нынешним владельцем в 2021 году за 210 000 евро. Цена очень разу…
$181,766
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Пентхаус 3 комнаты в Кестель, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Что вы получаете: Новый проект премиум на берегу района Кестель. О строите…
$498,796
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Пентхаус 4 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продаются квартиры планировки 3+1 пентхаусы в центральной части Авсаллара в шаговой доступно…
$240,968
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TekceTekce
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 6/7
Квартира в Orion Hill Авсаллар Это вторичная продажа, полностью с мебелью и техникой. Про…
$115,114
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Пентхаус 4 комнаты в Оба, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Лучший дуплекс пентхаус в блоке C южная сторона с прямым видом на море, со всей мебелью. …
$569,245
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Пентхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/4
Полностью меблированный двухуровневый апартамент с двумя спальнями расположен всего в 300 ме…
$380,122
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Пентхаус 5 комнат в Оба, Турция
Пентхаус 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4/4
В этом проекте у нас есть пентхаус, который принадлежит нам. В блоке Д №10. Будет полностью …
$571,638
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Пентхаус 4 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3
На продажу выставлен дуплекс в Бекташ - это живописный район, который расположен немного вну…
$316,521
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Полностью меблированная двухуровневая квартира с 2 спальнями расположена всего в 300 метрах …
$368,809
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 4/5
Продается пентхаус планировки 2+1 с видом на море в элитном комплексе в шаговой доступности …
$372,418
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Пентхаус 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Крытый бассейн с подогревомЛетний бассейн с водными горками (900 м2)тренажерный залСауна с г…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Этаж 11
Продажа дуплекс апартаментов 2+1 в Махмутлар - это очень популярное место для проживания как…
$119,172
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Пентхаус 5 комнат в Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
ONLY TWO PENTHOUSES LEFT!
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Еще один элегантный новый проект от Trust Point; ведущая строительная компания! В Аланье, г…
$653,016
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Пентхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эта меблированная двухуровневая квартира расположена в одном из самых популярных районов Ала…
$345,052
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Пентхаус 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Этаж 12/12
Yekta Kingdom Trade Centre - новый многофункциональный жилой комплекс, который претендует на…
$669,362
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
A project that adds value to life in nature and greenery, with a view of the castle and Cle…
$533,529
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Пентхаус 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 12/12
Этот изысканный пентхаус расположен в оживленном районе Махмутлар в Алании, очень востребова…
$1,11 млн
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Пентхаус 128 комнат в Аланья, Турция
Пентхаус 128 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 128
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новый уникальный проект на стадии карандаша по стартовым ценам. Расположен в центральной …
$264,887
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Эти стильные апартаменты-дуплекс расположены в ухоженном жилом комплексе всего в 300 метрах …
$320,728
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