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Кондо с бассейном в Алания, Турция

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2 объекта найдено
Кондо 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Yaylali, Турция
Кондо 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Yaylali, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5
€136,000
Кондо 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Алания, Турция
Кондо 2 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/5
€120,000

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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