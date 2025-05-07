Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Акдениз
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Акденизе, Турция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Акдениз, Турция
Вилла 5 комнат
Акдениз, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1
Для ценителей тихой и размеренной жизни с высоким уровнем комфорта предлагаем вам рассмотрет…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти