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Виллы с садом в Ви Чит, Таиланд

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9 объектов найдено
Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 503 м²
PAN22616 Редкий драгоценный камень на юго-восточном побережье Пхукета — исключительная вилл…
$3,94 млн
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Вилла в Wichit, Таиланд
Вилла
Wichit, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 912 м²
PAN21968 Расположенная на прибрежных очарованиях Панвы, эта изысканная вилла с пятью спальн…
$5,37 млн
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
PAN21953 Расположенный над заливом Ао Йон, этот трехкомнатный ретрит сочетает в себе соврем…
$855,419
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 600 м²
PAN7281 Вилла тщательно спроектирована известной внутренней фирмой. Большая часть мебели им…
$1,47 млн
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 4
PAN6930 Вилла от надежного застройщика, который имеет большой опыт в разработке таких объек…
$6,72 млн
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 498 м²
PAN21967 Расположение: Paradise Beckons at Panwa-Ao YonРасположенный в объятиях зеленого ск…
$3,59 млн
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 980 м²
PAN21936 Представляя роскошную резиденцию, которая олицетворяет роскошную жизнь, эта обширн…
$6,69 млн
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 600 м²
AOP22483 Необыкновенное ультрасовременное прибрежное поместье, расположенное на пляже Ао Йо…
$7,64 млн
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 247 м²
PAN22162 Шагните в царство, где нежный шум волн задает темп вашего дня, в месте, где роскош…
$2,17 млн
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Параметры недвижимости в Ви Чит, Таиланд

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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