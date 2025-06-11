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Пентхаусы в Ви Чит, Таиланд

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2 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Этаж 8/8
Доходные апартаменты в туристическом месте!Высокий спрос на аренду! Доступна ипотека!Проект …
$329,466
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DDA Real Estate
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Пентхаус 3 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 8/8
Доходные апартаменты в туристическом месте!Высокий спрос на аренду! Доступна ипотека!Проект …
$231,392
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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Параметры недвижимости в Ви Чит, Таиланд

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