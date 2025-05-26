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Коммерческая недвижимость в Тепе Красатти, Таиланд

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 100 м² в Теп Красатти, Таиланд
Коммерческое помещение 1 100 м²
Теп Красатти, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 1 100 м²
This is a residence that has: 5 three-story villas secured parking within a walled compound…
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