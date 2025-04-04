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Жильё в Takhian Tia, Таиланд

дома
6
6 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Takhian Tia, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Takhian Tia, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 2/2
Изысканные виллы с 3 и 4 спальнями по доступным ценам от 6,3 млн бат, в месте, которое подой…
$184,209
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Вилла 5 комнат в Takhian Tia, Таиланд
Вилла 5 комнат
Takhian Tia, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы ELEMENT! Рассрочка!Откройте для себя …
$216,681
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты с Онлайн-показ, с Телевизор в Takhian Tia, Таиланд
Вилла 4 комнаты с Онлайн-показ, с Телевизор
Takhian Tia, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы ELEMENT!Рассрочка!Откройте для себя д…
$185,515
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Takhian Tia, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Takhian Tia, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Этаж 2/2
Вилла с тремя спальнями, гостиной и открытой тайской кухней, парковочным местом на 2 машины,…
$89,366
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор в Takhian Tia, Таиланд
Вилла 5 комнат с Онлайн-показ, с Телевизор
Takhian Tia, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы ELEMENT! Рассрочка!Откройте для себя …
$209,260
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 4 комнаты в Takhian Tia, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Takhian Tia, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Этаж 2/2
Вилла с тремя спальнями, гостиной и открытой тайской кухней, парковочным местом на 2 машины,…
$124,018
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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