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Кондоминиумы в Сураттхани, Таиланд

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1 объект найдено
Кондо 1 комната в Баан Банг Рак, Таиланд
Кондо 1 комната
Баан Банг Рак, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/4
Квартира Seaview в жилом комплексе на берегу моря (Bang Rak)Комфортабельная однокомнатная кв…
$99,000
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Параметры недвижимости в Сураттхани, Таиланд

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