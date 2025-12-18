Показать объекты на карте Показать объекты списком
Пентхаусы с видом на море в Si Sunthon, Таиланд

2 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 2/7
Уникальное предложение для инвестирования!Апартаменты и пентхаусы оборудованы всей необходим…
$3,56 млн
Пентхаус 3 комнаты в Choeng Thale, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/7
Уникальное предложение для инвестирования!Апартаменты и пентхаусы оборудованы всей необходим…
$2,52 млн
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
