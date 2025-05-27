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Квартиры с бассейном в Самутпракане, Таиланд

Samut Prakan City Municipality
3
Pak Nam Subdistrict
3
Samut Prakan
3
Квартира Удалить
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Samut Prakan City Municipality, Таиланд
Квартира 1 комната
Samut Prakan City Municipality, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 30/12
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$94,710
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Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Самутпракане

однокомнатные

Параметры недвижимости в Самутпракане, Таиланд

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