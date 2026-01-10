Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Са Кху
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Сад

Таунхаусы с садом в Са Кху, Таиланд

1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Са Кху, Таиланд
Таунхаус 4 комнаты
Са Кху, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхаус на севере Пхукета, в тихом зелёном районе рядом с пляжем Най Янг и наци…
$190,000
Агентство
Undersun Estate
Языки общения
English, Русский
Параметры недвижимости в Са Кху, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
