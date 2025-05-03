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Квартиры возле озера в Районге, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Sunthonphu, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Sunthonphu, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$58,115
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Районге, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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