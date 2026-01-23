Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Долгосрочная аренда
  4. Квартира
  5. Терраса

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с террасой в Таиланде

Чонбури
10
Паттайя
10
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Паттайя, Таиланд
Квартира 1 комната
Паттайя, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 5/8
🏝 Аренда студии у моря, Пратамнак Сдаю свою ухоженную студию 25 м² всего 300 метров от пляжа…
Цена по запросу
Агентство
Sirel Estate 88 CO., LTD
Языки общения
English, Русский
