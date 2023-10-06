ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Земельные участки
Провинция Пхукет
Земельные участки в Провинция Пхукет, Таиланд
Очистить
98 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Земельные участки с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner, с Large Plot Land
Пхукет, Таиланд
Потрясающая возможность для разработчиков, прямо у установленной дороги в 5 минутах от пляжа…
€476,223
Рекомендовать
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Пхукет, Таиланд
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€211,708
Рекомендовать
Земельные участки с подъездными путями, с электроснабжение
Пхукет, Таиланд
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€309,344
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с Chanote Title, с Hilltop Hillside
Пхукет, Таиланд
Потрясающий вид на вершину холма и море над заливом Чалонг, идеальное место и размер участка…
€297,399
Рекомендовать
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner
Пхукет, Таиланд
Расположен в нижней части холма Ранг, с видом на север и с возможным видом на море. Эта земл…
€151,263
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с подведенным электричеством, с Price Reduced
Пхукет, Таиланд
Цена снижена до США $ 1 300 000! Пологий склон холма с широким панорамным видом на море 180 …
Цена по запросу
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с подведенным электричеством, в жилом комплексе
Пхукет, Таиланд
Высоко на живописном скалистом мысе с невероятным и беспрепятственным видом на море и горы, …
€2,57 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
CHA6870: Земельный участок на продажу с панорамным видом на море! Размер участка: 4 - 2 -54 …
€285,315
Рекомендовать
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
PAN6871: Земельный участок на продажу с потрясающим видом на море! Детали: 4 - 2 -93,10 Рай …
€596,567
Рекомендовать
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
RAW6866: Индивидуальный участок земли - редкая находка в тихом жилом районе Раваи. Земля 4.0…
€2,46 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
Можно подразделить. Очень большой участок в хорошем месте, недалеко от Лагуны и других общес…
Цена по запросу
Рекомендовать
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
KAM6851: Красивый участок земли для продажи, на берегу океана в элитном жилом комплексе на П…
€1,30 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на океан
Пхукет, Таиланд
PAN6826: уникальная и редкая возможность приобрести большой участок земли на пляже для разви…
€3,11 млн
Рекомендовать
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner
Кату, Таиланд
Вверх по холмам и прямо по краям сердца Катху. Достаточно далеко, чтобы иметь тишину и покой…
€256,379
Рекомендовать
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
KAM6808: Земельный участок площадью 3 Рай (4.800 кв.м.) с великолепным видом на море! Идеаль…
€427,972
Рекомендовать
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner, с Chanote Title
Пхукет, Таиланд
В тихом жилом районе, прямо за задней частью супермаркета и всего в 900 метрах от улицы Чаоф…
€153,307
Рекомендовать
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
MAI6795: Земля застройки! Общая площадь земельного участка - 19 Рай (30 400 кв.м.) Размер уч…
€7,78 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
MAI6796: Земельный участок для строительства отеля или комплекса вилл! Общая площадь - 25 ра…
€2,08 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
MAI6797: Земельный участок с прачечной на месте! Прачечная расположена на двух участках 8 Ра…
€2,54 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner, с Thai Freehold
Пхукет, Таиланд
Пологий участок с возможным видом на море в основном жилом районе в минуте ходьбы до Сой Сай…
€269,198
Рекомендовать
Земельные участки с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner
Пхукет, Таиланд
Минутная прогулка до Tesco Lotus и минутная поездка до пляжа Банг Тао. Эти 10 рай 2 Нган и 2…
€2,05 млн
Рекомендовать
Земельные участки с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner
Пхукет, Таиланд
Не слишком большой, не слишком маленький, но просто правильный. Участок хорошего размера в х…
€184,593
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner
Пхукет, Таиланд
Живописный участок, высоко в лесистых холмах Карона с великолепным видом на пышную зелень, д…
Цена по запросу
Рекомендовать
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner
Пхукет, Таиланд
Небольшой участок земли в Банг Джо, по соседству с устоявшимся роскошным поместьем, в 5 мину…
€89,733
Рекомендовать
Земельные участки с chastnyy vladelec private owner, с Chanote Title
Пхукет, Таиланд
Отель с хорошими ценами расположен в отличном месте, в самом сердце Раваи, что позволяет лег…
Цена по запросу
Рекомендовать
Земельные участки
Пхукет, Таиланд
PAT6777: Цена за 1 рай - 53.000.000 бат. Земельный участок на продажу! Идеально подходит для…
€1,37 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner, с Price Reduced
Пхукет, Таиланд
С высоты 67 кв. М, дающей вам великолепные закаты, освежающий вид на пышную зеленую долину в…
Цена по запросу
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner
Пхукет, Таиланд
Высоко на холмах Карона, наклонный участок, окруженный зрелыми деревьями и густой растительн…
€730,679
Рекомендовать
Земельные участки с Near Beach, с chastnyy vladelec private owner, с Chanote Title
Пхукет, Таиланд
Идеальный размер участка и расположение для тех, кто ищет большой участок земли, чтобы постр…
€517,794
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с chastnyy vladelec private owner, с Chanote Title
Пхукет, Таиланд
Живописная, пологий земля с потрясающим видом на Андаманское море, в нескольких минутах от ц…
€897,325
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL