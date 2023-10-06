Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилая
  4. Провинция Пхукет
  5. Коттеджи

Коттеджи с бассейном в Провинция Пхукет, Таиланд

Пхукет
4
Коттедж В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с парковкой, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
OFFPLAN. Доступный двухквартирный современный дом менее чем в 10 минутах ходьбы от главной д…
€217,922
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, новое здание в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Пешком 800 метров до набережной Раваи и всего в нескольких минутах езды до живописного пляж…
Цена по запросу
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море в Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
Квартира со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
€788,409
Вилла 3 спальни с балконом, новое здание, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Вилла 3 спальни с балконом, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Новый проект виллы с бутиком-бассейном, расположенный рядом с Angsana Villas и Artisan Café,…
Цена по запросу
Дом 5 спален в Пхукет, Таиланд
Дом 5 спален
Пхукет, Таиланд
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Изысканная в архитектурном отношении вилла Baba Beachfront Pool с пятью спальнями - место дл…
€4,72 млн
Квартира 1 спальня с балконом, новое здание, с кондиционером в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с балконом, новое здание, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 540 м²
ПРЕДПРОДАЖНЫЕ ЦЕНЫ! Удобный для детей курортный кондоминиум всего в 700 метрах от пляжа Laya…
€174,833
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 566 м²
Добро пожаловать в райский уголок на земле! Откройте для себя наши шикарные виллы где криста…
€712,293
Дом 4 спальни с бассейном в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 406 м²
Количество этажей 1
€1,16 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Построение на репутации Banyan Tree Group пересмотреть гостеприимство и глобальное обращени…
€133,499
Кондо 3 спальни с Spalni в Пхукет, Таиланд
Кондо 3 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 250 м²
LAY6872: Просторные квартиры на продажу! Уникальное предложение на рынке недвижимости Пхукет…
€199,720
Вилла 4 спальни с Spalni в Пхукет, Таиланд
Вилла 4 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 350 м²
BAN6089: потрясающий таунхаус с четырьмя спальнями, расположенный рядом с популярным пляжем …
€907,819
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на озеро в Пхукет, Таиланд
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 950 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в этот исключительный дом, расположенный в престижных домах Лагуны, откуда …
€1,16 млн

Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти