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Таиланд
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Провинция Пхукет
Коттеджи
Коттеджи с бассейном в Провинция Пхукет, Таиланд
Пхукет
4
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Параметры недвижимости в Провинция Пхукет, Таиланд
с видом на море
с видом на горы
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