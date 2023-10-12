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Виллы в Паттайя, Таиланд

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6 объектов найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Паттайя, Таиланд
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
The Infini Pattaya — это закрытое комьюнити, состоящее всего из 14 вилл с собственным бас…
€401,626
Вилла 3 спальни с мебелью, с видеонаблюдением, с парковка в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни с мебелью, с видеонаблюдением, с парковка
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€144,831
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
NARITA VILLA - это новый комплекс, состоящий из вилл, который расположен в Паттайе. Комплекс…
€218,777
Вилла 3 спальни в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни
Паттайя, Таиланд
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Крупнейший новый проект роскошных вилл в Паттайе! На огромном земельном участке площадью в …
€450,263
Вилла 10 спален в Паттайя, Таиланд
Вилла 10 спален
Паттайя, Таиланд
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 400 м²
Самая роскошная вилла с 10 спальнями на продажу в Паттайе. Впечатляющая скидка. Цена сниж…
€4,12 млн
Вилла 3 спальни в Паттайя, Таиланд
Вилла 3 спальни
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 040 м²
Фантастическое предложение для этой роскошной виллы с бассейном в районе На ДжомтьенСпециаль…
€423,505

Параметры недвижимости в Паттайя, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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