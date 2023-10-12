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Таиланд
Жилая
Паттайя
Жильё с видом на горы в Паттайя, Таиланд
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Банг Саре
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102 объекта найдено
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Ocean Horizon - новый проект на 1-й береговой линии в зоне чистых пляжей На Джомтьен. Ocean …
€92,065
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Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Современный таунхаус, расположенный на тихой улице в нескольких минутах от пляжа, в районе П…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Роскошная квартира в жилом комплексе Jomtien Sweet Condotel в районе Джомтьен. Квартира выпо…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Arcadia Central Suits - Новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой. Комп…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Arcadia Central Suits - Новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой. Комп…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Элитная квартира в престижном комплексе DREAM, расположенном в живописном месте на холме Пра…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Элитная квартира в престижном комплексе DREAM, расположенном в живописном месте на холме Пра…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Элитная квартира в престижном комплексе DREAM, расположенном в живописном месте на холме Пра…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Beverly Mountain Bay расположен в центре города, из комплекса открывается потрясающий вид на…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Beverly Mountain Bay расположен в центре города, из комплекса открывается потрясающий вид на…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Beverly Mountain Bay расположен в центре города, из комплекса открывается потрясающий вид на…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Уютная квартира в престижном комплексе Laguna Bay в районе Пратамнак. Квартира полностью меб…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Уютная квартира в престижном комплексе Laguna Bay в районе Пратамнак. Квартира полностью меб…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Изящная квартира в популярном комплексе Movenpick Hotel Residential в районе Джомтьен (Патта…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Wyndham Grand Residences Wongamat расположен в редком и престижном месте на мысе Вонгамат, н…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Wyndham Grand Residences Wongamat расположен в редком и престижном месте на мысе Вонгамат, н…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Once Pattaya Condominium – комплекс в Паттайе, расположенный на севере города в районе Наклы…
Цена по запросу
Рекомендовать
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Once Pattaya Condominium – комплекс в Паттайе, расположенный на севере города в районе Наклы…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Once Pattaya Condominium – комплекс в Паттайе, расположенный на севере города в районе Наклы…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Once Pattaya Condominium – комплекс в Паттайе, расположенный на севере города в районе Наклы…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Once Pattaya Condominium – комплекс в Паттайе, расположенный на севере города в районе Наклы…
Цена по запросу
Рекомендовать
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Once Pattaya Condominium – комплекс в Паттайе, расположенный на севере города в районе Наклы…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Copacabana Beach Jomtien - небоскрёб 59 этажей в Паттайе имеющий отличную локацию в районе Д…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Arcadia Millennium Tower — это проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в районе це…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Arcadia Millennium Tower — это проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в районе це…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
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Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Elysium Residences - это шикарный проект кондо и апартаментов, состоящий из 75 стильных квар…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Elysium Residences - это шикарный проект кондо и апартаментов, состоящий из 75 стильных квар…
Цена по запросу
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Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Elysium Residences - это шикарный проект кондо и апартаментов, состоящий из 75 стильных квар…
Цена по запросу
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
City Garden Tower - это яркий кондоминиум в центре Паттайи от компании Global Top Group. Про…
Цена по запросу
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